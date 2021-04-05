熱刺於周日英超被紐卡素在比賽尾段逼和2:2，領隊摩連奴對球隊表現感失望，尤其這位葡籍主帥過往領軍總是給人可以穩守勝局至完場的印象，令他沮喪地在賽後拋出一句「同一教練，不同的球員」來怪責熱刺球員大意失荊州。

熱刺靠哈利卡尼梅開二度在上半場反超前，但戰至完場前5分鐘，後防解圍出現誤會，犯錯下被阿仙奴借將祖爾韋洛克替喜鵲扳平比分。熱刺今季比賽在領先下被追和或反勝的情況，合共令他們失了15分，而且統計也指他們在比賽最後10分鐘失球造成的失分，多達11分，比起其他英超球隊都多。

「同一個教練，不同的球員。」對於這種情況，摩連奴賽後竟這樣說，隨後他再補充：「對我來說，目前的關鍵是要建立一支可以獲勝的球隊，但最終還是沒能成功，我的白髮這麼多，就是因為在這個級別的賽事看到太多不合我心意的東西。今天的結果很差，不是不尊重紐卡素，但這是一場我們必須要贏的比賽，結果我們犯下太多錯誤，這使我們變得不穩定，也使對手看到了希望。我們本有機會將比賽以勝利終結，但總是在比賽中給機會紐卡素得分。」

他又否認熱刺今場是因缺少兩位在國際賽遲歸的後衞艾達韋列特與奧里亞，才導致失分：「他倆很健康，不是因為確診武漢肺炎，但他們完成國家隊任務後，昨天才回來，沒有參與上周四及周五的操練。不過，他們就算之前在陣，我們也一樣輸過，換句話說，如果球隊有他倆在，我們的防守就稱得上完美嗎？」

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