靴卡錫周日在邁阿密網球賽男單決賽直落兩盤擊敗同樣爭取首奪大師錦標的意大利球手辛尼，成為第一位贏得ATP大師賽冠軍的波蘭球手，最新世界排名將會跳升21級至職業生涯新高的第16位。

24歲的靴卡錫是今個賽事的第26號種籽，他在晉級決賽之途曾經淘汰世界排名第5的薛斯柏斯和排名第8的魯布列夫，而在周日的決賽中，他以7:6（7:4）和6:4力克19歲的21號種籽辛尼，成為了自2005年贏得巴黎大師賽的貝迪治以來世界排名最低的大師賽冠軍球手。

賽前排名37的靴卡錫在擊敗了間中會與他合作出戰雙打的辛尼，贏得生涯第三個ATP冠軍後表示，自己在整個賽事發揮穩定，並為能夠贏取生涯至今最重要的錦標而非常開心，他亦說︰「希望的表現能鼓舞一些在波蘭的人，希望他們會開心。」

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