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NBA速遞｜拿維25分禾斯域「雙雙」 公牛爆冷破「網」結束6連敗

51分鐘前
拿維（8）周日攻入全場最高的25分，協助公牛以115:107擊敗網隊。

公牛在周日的NBA常規賽憑拿維（Zach LaVine）攻入全場最高的25分，禾斯域（Nikola Vucevic）及沙杜蘭斯基（Tomas Satoransky）又有「雙雙」進賬，爆冷以115:107擊敗網隊，結束六連敗。

周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果

公牛　115:107　網隊

快艇　104:86　湖人

註︰前者主場

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