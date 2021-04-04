公牛在周日的NBA常規賽憑拿維（Zach LaVine）攻入全場最高的25分，禾斯域（Nikola Vucevic）及沙杜蘭斯基（Tomas Satoransky）又有「雙雙」進賬，爆冷以115:107擊敗網隊，結束六連敗。

周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果

公牛 115:107 網隊

快艇 104:86 湖人

註︰前者主場

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