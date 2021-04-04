周一英超愛華頓主場鬥水晶宮，「拖肥」國際賽前英足盃八強被曼城淘汰出局，要全力在聯賽爭前六以獲得下季歐洲賽資格，今仗主場對往績佔優的水晶宮，讓半/一撐上盤。（球賽編號：星期一38；now621台明日1:00am直播）

愛華頓在各項賽事正值三連敗，剛過去的國際賽期可讓他們止血調整。由於南美國家今輪未有安排國際賽，「拖肥」一眾南美主力如巴西的李察利臣、哥倫比亞的耶利文拿等都可把握時間休息。隊中射手卡維特利雲代表英軍對聖馬力諾時亦梅開二度，狀態不俗，加上中場主力占士洛迪古斯亦已傷癒今仗可復出，有助加強球隊攻力。

另邊廂，水晶宮上仗在主場一球小勝「升班馬」西布朗，但球隊狀態反覆，近4場僅贏得1場，更曾以1:4作客大敗給熱刺。事實上，球隊作客表現欠佳，近3場輸足2場，合共失七球，可見後防不穩。對賽方面，愛華頓今季作客曾以2:1擊敗水晶宮，加上水晶宮距離降班區有11分差距，護級壓力不大，戰意上以爭取歐洲賽資格的愛華頓較可信。

同日，韋斯咸作客鬥狼隊，狼隊近四場不勝，入球能力更相當疲乏，近4場主場只入1球；反觀韋斯咸近三場僅敗給曼聯，陣中連格和湯馬士蘇錫克在國際賽亦有好表現。加上「槌仔幫」首循環曾在主場大勝狼隊四蛋，今仗作客平手盤撐韋斯咸。（球賽編號：星期一44；now621台明日3:15am直播）

文：港生