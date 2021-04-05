巴黎聖日耳門（PSG）再多一人確診武漢肺炎，周一球會確診意大利國腳費奧倫斯繼同鄉馬高華拉堤後確診，需要自我隔離10日，將會錯過周三作客拜仁慕尼黑的歐聯8強首回合賽事。

上周PSG已宣佈華拉堤確診，今周PSG再於官方Twitter宣佈多一名球員確診︰「費奧倫斯的最新武漢肺炎檢測結果確定為陽性，他將會尊重並遵守健康協定自我隔離。不過，為安全起見費奧倫斯已經先自行隔離了數天。」雖然如此，相信他亦不能趕及在周三的大戰中上陣，意味2位意大利國腳都無緣鬥拜仁。

早前意大利足總在國際賽期最後一輪後有四名球隊職員確診武漢肺炎，其後祖雲達中堅邦路斯亦中招下，有意甲球隊醫已經表示一眾意國國腳歸隊或將播毒，隨時又爆疫情。如今PSG的馬高華拉堤與費奧倫斯都先後確診，各支球隊需要提高警覺。

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