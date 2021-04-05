曼聯周日英超2:1反勝白禮頓，24歲的年輕門將甸恩軒達臣繼續受到領隊蘇斯克查重用，力壓多年來都是首席門將的迪基亞正選把關。賽後，蘇B刻意淡化迪基亞失寵兼日前爆出的季尾脫「魔」傳聞，只是聲稱他手上有兩位「Number 1」門將。

上月，迪基亞因女兒即將出世而向球會請假，返回祖國西班牙陪老婆待產，而他在國際賽期前的一個星期已歸隊，外界還以為當時因他未準備就緒，因此在英超對韋斯咸、歐霸盃對AC米蘭以及英足盃被李斯特城淘汰這3場比賽，仍由甸恩軒達臣把關。不過事隔兩星期，這位效力球隊第10個球季、一直是曼聯必然正選的門將，在這場對白禮頓的聯賽繼續坐冷板，令人不禁懷疑他的位置已被軒達臣取代。

賽前，已有報道稱迪基亞今夏會離隊，原因是曼聯希望節省薪金成本，迪基亞的周薪高達35萬鎊，是全隊最高薪，加上剩兩年合約，避免人財兩失，今夏就是出售他的最好時機，曼聯估計可在這宗交易賺回5,000萬鎊的利潤。空穴來風，未必無因，但蘇B賽後被問到兩位門將的情況時，就簡短地回應：「我有兩個很好、很好的門將，兩個一級（一號）門將，很簡單，就是這樣。」

對於蘇B這刻的安排，名宿里奧費迪南這樣分析：「假如甸恩軒達臣繼續正選把關至季尾，我不認為迪基亞還會留在隊內。我不認為兩位一號門將可並存在隊內，迪基亞一直是中流砥柱，但軒達臣排在他前面，他能接受嗎？我相信他（迪基亞）會在後面支持這位年輕門將，但當他今晚回家後，會覺得自尊心受到傷害，因為他正處於職業生涯黃金年齡，他需要每周出場。」

到底迪基亞是否如里奧所說，回家後自尊心受創就不得而知，但他數小時前在IG就上載手抱剛出世滿一個月的囡囡Yanay的自拍，寫上「我的小公主」。

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