天水圍飛馬今午在港超聯面對冠忠南區成功克服兩度落後劣勢，最終憑巴西中鋒山度士在87分鐘建功，反勝3:2，全取3分兼復仇成功，趕過理文升上第3位。

南區復賽後重返香港仔運動場出戰，吸引到710名球迷入場觀戰，而南區甫開賽便展示出爭勝決心，並不斷利用夏志明及史提芬彭利拿的速度作突擊，開賽20分鐘，史提芬彭利拿接應許宏鋒左傳中頂入開紀錄。不過，南區只領先3分鐘便被飛馬藉門前混戰機會，由孫銘謙近門撞射扳平1:1。完半場前，南區反擊，夏志明交佐佐木周左路施射未能命中目標，兩隊半場各一言和。

易邊後，南區早段佔優，50分鐘史提芬彭利拿禁區起腳被飛馬守門員梁興傑飛身撲出，夏志明「執雞」補射成2:1，可是南區這次只領先2分鐘便被飛馬中堅古安奴接應角球頂入成2:2。之後兩隊各有機會，飛馬的攻勢「入肉」，而後備上陣的飛馬達施華在74及80分鐘射門，均被復任正選的南區守門員謝德謙擋出。戰至87分鐘，飛馬反擊擊，達施華傳交山度士突入禁區單刀射成3:2，助球隊報卻首循環慘敗0:4之仇，並以9戰13分趕過理文，升至第3位，而南區復賽後聯賽1和4負，目前在聯賽8戰5分排包尾。

飛馬中場黎格爾賽後表示，初段不集中導致先失波，但失守後調整中場，改善中場搶截，加上全隊有好強的鬥志，是此戰反勝的主因。南區職球員賽後顯得相當失望，未有派員出席賽後記者會。

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