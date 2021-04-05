杜曹任內在上周六首嘗敗仗的車路士，軍心進一步受動搖。英媒報道，隊內兩名未有在該仗披甲的球員魯迪格與阿列沙巴拿加（Kepa），於周日集訓「講手」，結果前者被杜曹即刻勒令停止操練，並被驅逐返回更衣室。

消息人士透露，衝突源於魯迪格一次粗野鏟截，引起阿列沙巴拿加不滿，隨後兩人出現爭吵及推撞，當中魯迪格情緒特別激動。杜曹有見及此，即要求這位後衞離開訓練場，返回更衣室冷靜，相反Kepa獲允許繼續留在場內，完成最後5分鐘的操練。不過，據悉魯迪格事後已向Kepa道歉，而杜曹也認為事件已告一段落。

車路士上周六在主場爆冷以2:5不敵降班區的西布朗，一場大敗竟引致內部矛盾湧現，除了魯迪格周日與Kepa的訓練場衝突外，據悉隊長艾斯派古達賽後返回更衣室後，也與小將列斯占士爭吵起來。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波