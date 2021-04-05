岡薩加大學（Gonzaga）上周六喺NCAA四強對住加州大學洛杉磯分校（UCLA），出現咗一球驚為天人嘅壓哨三分絕殺！兩隊全場拉鋸戰，15次平手，19次交換領先位置，到法定時間完場打成81：81平手，令比賽進入加時階段。UCLA喺加時最後3.3秒再度追平比數90：90，當所有人以為場波要進入第二次加時嗰陣，岡薩加後衞薩格斯（Jalen Suggs）接到開波後自己帶波啱啱過半場，喺0.6秒成功起手射入一球超遠程壓哨三分，仲要插籃板入，睇到人O晒嘴！入波之後薩格斯即刻衝咗去冇乜人嘅傳媒席度跳上枱面同隊友瘋狂慶祝，相反UCLA嘅球員同教練就呆咗咁好似仲未接受到現實。

薩格斯呢球三分波幫岡薩加大學以93：90擊敗UCLA，以全季不敗嘅姿態殺入決賽鬥貝勒大學（Baylor University），係自1979年塞爾特人名宿「小鳥」布特（Larry Bird）同母校印第安納州立大學（Indiana State University）後，再次有球隊不敗殺入決賽。而薩格斯呢球絕殺，亦畀傳媒形容為含金量極高嘅一球，事關隨時會影響到佢嚟選秀排名架！

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