上周六在英超以3:0大破阿仙奴的利物浦，周二就會乘着三連勝兼不失一球的強勢，在歐聯八強作客硬撼皇家馬德里。在季中加盟紅軍的奧辛卡巴克認為，自己與中堅拍檔尼達利菲臘斯的默契越來越好，希望能夠在對銀河艦隊之戰保持水準，零封對手。

於一月球員轉會限期前，以借將身份由史浩克04轉投利物浦的奧辛卡巴克，雖然在加盟後頭幾場比賽的表現都未如理想，但自領隊高普安排他與尼達利菲臘斯合作鎮守中路，並讓法賓奴泰華利斯回歸防中位置後，紅軍表現便有如脫胎換骨，至今已連贏三場兼不失一球，這位20歲土耳其國腳在擊敗阿仙奴後表示，已開始適應紅軍的踢法，跟菲臘斯的合作亦越來越純熟。

「我與尼達利相互之間的了解與日俱增，已連續三場保持不失了，我希望在對皇馬的兩回合賽事也能保持水準。」奧辛卡巴克說。「歐聯對我們十分重要，我們真的很高興。加盟利物浦後，一切事情都發生得很，我實在無法形容自己的心情。自從加盟以來，我在每一場比賽，每一秒鐘都盡我所能協助球隊。很榮幸能夠效力這間如此偉大的球會，我真的很高興。」

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