公鹿周日宣佈與後衞賀里迪（Jrue Holiday）達成協議，後者會續約數年。據美國傳媒報道，賀里迪與公鹿簽訂4年1.6億美元（約12.4億港元）的頂薪合約。

據《Athletic》的Shams Charania報道，賀里迪的4年合約保證價值為1.35億美元，連同獎金在內總值最高達1.6億美元，而賀里迪的經理人Jason Glushon則告訴《ESPN》的Adrian Wojnarowski，新合約條款包括了第四年在2024/25球季的球員選項。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波