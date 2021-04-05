西甲榜首隊馬德里體育會周日作客西維爾，開賽初段有門將奧比歷勇救12碼，但西維爾下半場由馬高斯阿古拿頂入全場唯一入球，馬體會以0:1落敗，榜首領先收窄至3分。

今場開賽8分鐘，西維爾便因拿傑迪錫在禁區內被侵犯而獲12碼，但奧甘波斯操刀被奧比歷撲出，馬體會倖保不失，完半場兩隊互交白卷。戰至70分，捷西斯拿華斯在禁區內右路底線傳中，無人看管的阿根廷球員馬高斯阿古拿輕鬆頂入，為西維爾一箭定江山。

馬體會的馬里奧靴莫素於74分鐘在12碼點無人防守下施射但高出，安祖哥利亞完半場近射又被西維爾門將撲出，結果以0:1落敗，今季在西甲第三度輸波收場。

目前，29戰得66分的馬體會續居聯賽榜首，但只領先第二位的皇家馬德里3分，少賽一場的巴塞隆拿以62分排第三分，但如該隊周一於主場戰勝第16位的華拉度列，將可以追至只落後馬體會1分。

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