曼聯領隊蘇斯克查表示，在國際賽期為法國隊效力時膝傷的安東尼馬迪爾有可能提早收咧。

現年25歲的馬迪爾上周日在法國以2:0擊敗哈薩克的世界盃外圍賽上陣，助攻法國取得第一個入球，但他之後傷出。周日對白禮頓之役馬迪爾缺陣，其位置由卡雲尼代替，領隊蘇斯克查對MUTV表示︰「不幸地，他為法國隊比賽時扭傷膝部……可能在今季餘下比賽都沒有安東尼效力是非常令人失望，特別是當報道指並不嚴重，但看起那是很糟糕。」

在BT Sport的另一個訪問中，蘇斯克查則說︰「他為法國效力時扭傷膝部，看來肯定要休戰數星期，但我們期望他可以在球季結束前復出，但我們並不肯定。」

馬迪爾今季總共為曼聯射入7球，但於2021年上陣19場只射入了3球。

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