周日NBA常規賽的洛杉磯打吡成為了一面倒的比賽，在湖人繼續有勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩大球星養傷下，快艇以由頭帶到尾姿態以104:86大勝湖人，終止兩連敗。

馬卡斯莫里士（Marcus Morris）在上半場攻入了今場所得22分其中的17分，帶領快艇開賽後打出一段13:2，第二節中段開始湖人更一直以雙位數落後。完半場快艇以53:38領前，湖人所得則為該隊今季半場最低得分。

除了LBJ和AD，湖人陣中還有杜蒙特（Andre Drummond）和馬菲斯（Wesley Matthews）兩名傷兵，而受制於快艇的出色防守，湖人今場80投32中、投籃命中率只有40%，不及快艇的47.7%（86投41中），三分球（23投7中）命中率更只有30.4%，而快艇（28投14中）則為50%。在尼納特（Kawhi Leonard）取得19分、10籃板、8助攻，保羅佐治（Paul George）和簡拿特（Luke Kennard）又分別攻入了16和15分之下，輕鬆大炒只有三人得分上雙、在比賽中最多落後24分的湖人。

湖人今場以兩名後備得分最多，其中，夏利爾（Montrezl Harrell）獲19分及6籃板，賀頓特加（Talen Horton-Tucker）攻入16分，正選球員中只有攻入11分的馬克加素（Marc Gasol）有雙位數得分，其餘正選合共41投只12中，而在四人中得分最低者為古斯馬（Kyle Kuzma），他今場10投2中加上5罰2中、僅得6分進賬，結果湖人繼12月22日今季揭幕日之後再度敗給快艇，今季暫時兩場打吡戰都告落敗。

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