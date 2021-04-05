據烏玆別克傳媒報道，包括伊朗、泰國和越南等多國足總向國際足協（FIFA）投訴，指亞洲足協以單一地區集中舉行的賽會制世盃外40強分組賽做法不公，要求恢復原來的主客場制，據報FIFA有可能順應意見取消賽會制。

亞洲足協日前宣佈，卡塔爾世盃外40強賽最後4輪賽事將會繼續採用採會制，每組賽事集中由小組內其中一個國家主辦。不過有關做法就受到部份國家反對，報道指當中以伊朗的反應最為激烈。事關伊朗所屬的B組將會由巴林主辦，而伊朗最後3場賽事原本同屬主場，在賽會制之下卻變成作客，因此伊朗足總、奧委會、體育部以至外交部都從各種途徑提出反對。

據報FIFA已經對是否維持賽會制進行研究，據烏玆別克傳媒指，現時的賽會制與FIFA提倡的公平競技原則牴觸，假如最終未能設計出一個讓各方都滿意的方案的話，FIFA有可能恢復主客場制，然而所有比賽日期就需要重新安排。

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