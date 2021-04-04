剛剛在網上讀到一篇好文章，由一位任職美國大學籃球行內的港人Winson Tam投稿，寫今年NCAA「3月瘋」（March Madness）錦標賽裏男女球員不平等待遇的情況，當中提到這兩年的女子NCAA賽事其實甚受注目，全國收視堪比、甚至超越本季NBA常規賽的平均數字，證明女子籃球一樣能具叫座力，打破「女籃沒人看」的定見。

其中最吸引收視的是康涅狄格大學隊，一大原因是他們擁有人氣新人王Paige Bueckers，這位大學球星獨自上過《SLAM》雜誌封面，twitter擁有77萬追蹤者，我在香港的籃球討論區亦看到球迷分享她的ig。由此可見只要得到充分投入推廣資源，培養塑造球星，並且提供更廣泛的看球平台，女籃一樣能夠產生市場價值。

幾年前我在本欄寫過一篇叫《不好笑的「三文治笑話」》，指出有些網上球迷一見女籃報道，就嘲笑她們球技不及男性，應該回去廚房弄三文治云云，這種態度我一向認為很荒謬：地球上一半人類是女性，有更多女生投入及喜歡籃球，這不應該是每個真球迷希望看見的事情嗎？增加女性球員和觀眾，對整個籃球運動絕對只會有利無害。

早前我代表傳媒球隊Mediators參與了一個翻新室外球場「明德主場」的設計，這場地一大主題就是鼓勵女性參與籃球及其他運動。裏面的兩個籃球場有個設計特色，一個中圈有「W」字代表女性（Women），另一個有「M」字代表男性（Men）。但其實細心看，「W」倒轉看就是「M」，兩者是一體的。籃球，應該屬於所有人，誰也有權去享受。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報