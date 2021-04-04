【本報訊】愉園周日在港超聯憑巴西外援米基爾完場前梅開二度，以2:1反勝標準流浪，打開聯賽勝門，並為周三對東方龍獅的菁英盃決賽打下強心針。

爭取聯賽開齋的愉園在深水埗運動場689名球迷面前再遇流浪，排出主攻陣容，前線由尼日利亞前鋒羅拔奧度拍艾迪比帝，米基爾及小將伍家揚從後支援；涉歧視球證羅碧芝的守衞林衍廷復出，守門員謝家榮則首度為愉園把守最後一關。至於流浪則有巴西中堅法蘭度及前鋒祖連奴復任正選。開賽初段，流浪佔較多控球，但未能組織太多埋門，直至39分鐘，流浪反擊，祖連奴接應播磨浩謙右傳中門前撞入，助流浪領先，不過祖連奴這次攻門被謝家榮踢傷，要由黃駿軒入替。

易邊後，流浪有機會擴大優勢，可是林學曦、黃駿軒及法蘭度先後失機。85分鐘，愉園米基爾突入禁區施射，為球隊追平1:1。之後，流浪守衞鍾昇霖禁區內解圍時踢中米基爾，球證何煒昇判罰12碼，米基爾射入，愉園在補時反勝流浪2:1，打開聯賽勝門。愉園守衞葉卓文賽後表示打和是較合理賽果，但指菁英盃決賽前取勝可提升球員爭標信心。

飛馬鬥南區力爭復仇

另外，天水圍飛馬今午三時在香港仔運動場上演的港超聯，全力出擊誓破主場的冠忠南區，以報首循環落敗之仇兼保住前四席位。主教練郭嘉諾表示早前賽程緊密影響發揮，惟球隊一場比一場進步，希望此戰能擊敗冠忠南區。南區上輪以1:1逼和愉園後，總算終止復賽後的五連敗走勢，今重返主場迎飛馬，主教練兼球員列文認為只要保持積極態度，就可重開勝利之門。澳洲前鋒卡希爾有機會重回正選，與史提芬彭利拿在前線合作。