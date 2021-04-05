周日舉行的蘇格蘭足總盃第三圈比賽，今季蘇超冠軍格拉斯哥流浪主場4:0大勝蘇甲哥維流浪，晉級第四圈，並將在主場遇上「死對頭」些路迪上演「老廠打吡」。格流主帥謝拉特對抽籤感到滿意，並坦承以成為聯賽和蘇足盃雙料冠軍為目標。

由於實力遠高對手，格流今場作出輪換，結果藉老將迪科爾先開紀錄、加上另一前鋒基馬胡菲梅開二度和後衞尼敦柏達臣亦建一功，半場已領先對手4:0，而格流最後也以4:0勝出，下一圈將對同市死敵些路迪。

謝拉特賽後指球隊蘇足盃將遇上些路迪，變得非常有趣。他說：「我們想晉級下一圈，並在主場出戰些路迪，球員結果也做到這點。蘇足盃現在是己隊頭號目標，因為我們已贏得聯賽冠軍。」格流如果在16強擊敗些路迪的話，八強將在主場出戰聖莊士東對克萊德的勝方。

格流對哥維流浪時還有一段小插曲，就是今場任後備兼且最後沒被派上場的哥倫比亞前鋒摩尼路斯可能因為太無聊，拿起垃圾做紙球，之後擲向今場同樣是當後備的隊長達華尼亞，怎知他的行為被電視台拍下，成為沒有入球的下半場之亮點。

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