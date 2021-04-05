英超韋斯咸透露，球隊中場主力迪格蘭賴斯因上周代表英格蘭在世界盃外圍賽對波蘭時膝蓋受傷，至少要休息三至六星期。如果情況不理想要做手術的話，這位防守中場將無法代表英格蘭出戰今夏歐洲國家盃。

據了解賴斯是在英格蘭上周主場2:1勝波蘭的比賽中受傷，但他當時繼續比賽，還當選全場最佳球員。但賴斯回韋斯咸報到後發現膝蓋受傷，他目前已用保護性支架支撐和保護膝蓋，並希望傷勢盡快可消腫，以便作更詳細檢查後，決定是否需要做手術。

韋斯咸也指，賴斯肯定無法在周一作客對狼隊的聯賽上陣，而如果他最後不需要動手術的話，最快三星期最多六星期就可復出，有機會趕及在聯賽閉幕戰上陣，並代表英格蘭出戰六月展開的歐洲國家盃。但如果需要動手術的話，這位英格蘭首選的防守中場肯定無法出戰歐國盃，並勢影響英格蘭成績。

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