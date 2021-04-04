嚟緊周中歐聯八強有上屆決賽翻版，法甲巴黎聖日耳門（PSG）先作客鬥衞冕嘅拜仁慕尼黑，兩支球隊咁啱都喺上禮拜六，喺聯賽要踢榜首大戰。其中PSG喺主場以1球輸畀里爾跌落第2，巴西球星尼馬尾段2黃1紅被逐，完場仲失控想喺球員通道打人！

PSG上月曾經喺法足盃三球淨勝里爾晉級，今場有尼馬正選復出，拍住基利安麥巴比同迪馬利亞諗住實冇死啦，點知20分鐘俾里爾一次突擊得手，伊干尼右路突破傳中，約拿芬大衛勁射破網。雖然呢位入波功臣35分鐘因傷退下火線，但都幫里爾半場領先一球。

口角被逐球員通道開波

PSG雖然主攻，但攻極都攻唔入，尼馬罰球、遠射、頭槌樣樣齊，可惜全場7次射門得1次中框都係無功而還。補時階段，尼馬因為心急想拎番個波開界外球，推跌對手後衞堤亞高迪查路，仲同對方口角，結果齊齊拎第二面黃牌被逐。兩位被逐後，由場邊返更衣室段路都不停口角，差唔多去到球員通道時仲失去理智，係咁推撞附近啲工作人員，仲想衝前打迪查路，好彩保安及時阻止分開兩人，唔係尼馬可能就唔止停一場。

之前尼馬已經俾網民留意到，自從佢去歐洲後，幾乎每年嘅2月同3月，即佢自己同妹妹生日嘅前夕都會因受傷同停賽缺陣。先唔講佢之前係咪詐傷，但單單自2020年起，尼馬已經喺法甲三次因紅牌被逐（見附表），作為一名前鋒竟然係同期領紅最多嘅球員，成29歲仔都仲咁好火唔生性。

今場輸波之後，過去8季贏足7次法甲嘅PSG要跌落第2，季中接手嘅教練普捷天奴就話：「目前要贏法甲冠軍好難，但當然我哋每場都會盡力啦，嚟緊就會集中喺場歐聯先。」其實普帥賽前接受訪問已經話：「拜仁冇羅拔仔，依然係支質素好高嘅球隊。就好似2019年我帶熱刺歐聯對曼城，球隊當時都冇咗哈利卡尼呢位咁重要嘅射手，但我哋最終都晉級。」

拜仁冇羅拔仔照贏RB

拜仁同一日喺羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣下，作客鬥德甲二哥嘅RB萊比錫，靠哥列斯卡38分鐘攻入全場唯一入球，以1:0險勝對手，令拜仁喺德甲嘅榜首優勢拉開至七分之餘，為周中嘅歐聯八強大戰PSG打咗支強心針！到時尼馬要生生性性唔再發作，PSG先有機會復仇喎！