西部聯在上輪澳職爆冷擊敗強隊墨爾本城，在周一聯賽到訪下游的紐卡素噴射機時，當然希望乘勝追擊；不過，西部聯今季聯賽作客輸多贏少，今役客W未必穩，寧願信數據取「半場大細」[1.5球]的「大」。（球賽編號：星期一1；今日3:05pm開賽）

中游球隊西部聯在上輪聯賽於半場落後0:1的情況下，以2:1反勝到訪的墨城，目前士氣甚佳；而上仗後備入替的隊長兼中場迪亞文迪，今役作客噴射機時料會擔正，配合主力如前鋒貝利沙及中場域陀辛捷士等，不難射破近五場全敗的噴射機大門。不過，由於西部聯今季作客表現平平，只得1勝4負，因此，寧取是役開「半大」，因為西部聯今季5場作客有4場半場開「大」（見附表1），而且噴射機近4場亦有3場「半大」。

鳳凰主場剋死墨城

至於西部聯上仗的手下敗將墨城，則會在尾場作客威靈頓鳳凰。墨城上輪痛失3分兼聯賽6連勝走勢告終，今鬥下游球隊鳳凰時當然希望可以重回正軌，不過，翻查往績，墨城近季訪鳳凰未嘗一勝，今役宜博「讓球主客和」[+1]的鳳凰「主勝」。

墨城上仗先勝後敗，士氣受打擊，今役當然希望可以大勝鳳凰以吐一口烏氣。不過，墨城近四次聯賽作客鳳凰竟然全部落敗，亦未試過半場領先（見附表2），今役就算墨城一眾主力如前鋒占美麥卡倫及格力洛尼等都能候命，若信往績，寧博受讓的鳳凰。鳳凰目前在下游徘徊，但近5場主場聯賽獲2勝2和1負，以受讓計得手率甚高。另外，亦可考慮取是役開「單」，因鳳凰近4次聯賽迎墨城總入球全部開「單」。（球賽編號：星期一2；今日5:10pm開賽）

文：數人