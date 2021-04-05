香港輪椅武術總會早前派出跆拳道運動員陳嘉敏於出戰世界公開及殘疾人網上錦標賽，結果她於所屬組別奪個人品勢冠軍，力證殘而不廢。

29歲的陳嘉敏先天健全，惟五年前開始受無名病症影響，下肢肌肉萎縮乏力，須以輪椅出入，而且視覺逐步退化，年少曾學習跆拳道的她於深陷低谷之際接觸輪椅跆拳道，更考得黑帶。4月初她代表香港參加於美國舉辦的世界公開及殘疾人網上錦標賽，成首位參加國際賽的香港殘疾人跆拳道運動員，她透過視像會議參賽，最後成功於黑帶女子18-30歲個人品勢組（套拳）奪金。

香港輪椅武術總會總教練李安東負責培訓陳嘉敏，他解釋輪椅跆拳道以上肢出拳為主，由於下肢活動受限，步法則由移動輪椅代替，陳嘉敏雖然病魔折磨，但習武後態度更積極，「人生冇咁灰暗」，他透露疫情前有超過100名殘疾運動員參與總會舉辦的武術訓練，陳嘉敏另與其餘4位運動員亦報名以拍片形式參與另一國際邀請賽，期望為港爭光。

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