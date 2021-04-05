史堤芬居里（Stephen Curry）周日在勇士唯一場作客鷹隊的NBA常規賽中，穿上與李小龍基金會共同創作的波鞋比賽，該雙球鞋之後會拍賣，所得款項會捐給上月亞特蘭大槍擊案八名受害者的家庭。

居里今戰所穿的特別版黃色配黑色球鞋，有手繪李小龍名言「普天之下，只有一個家庭」、李小龍個人及與家人一起的肖像，比賽之後，球鞋將進行拍賣，所得款項會全數捐給上月造成八人死亡、當中包括六名亞裔女性的亞特蘭大槍擊案受害者家庭。

在3月16的槍擊案發生後，居里感到十分憤怒，而亞裔社區面對的仇恨犯罪持續增加，促使他採取行動。居里接受《The Undefeated》時表示︰「對我們國家不斷發生暴力事件感覺厭惡、恐懼和憤怒，在經歷過去一年的事件之後，更不用提我們國家歷史，人們仍要面對不必要的悲劇和擔心自己的生命安全，我們必須做得更好。」

居里一直很欣賞李小龍，認為對方不止是一個電影明星和武打偶像，故此與李小龍基金會聯絡。他說︰「李小龍驅使自己，成為了比他自己想像中更偉大的人，並且影響着世人。」至於身為李小龍女兒的基金會董事會主席李香凝則表示︰「史堤芬致力利用影響力，將體育帶給最有需要的社區，這與李小龍家族所代表的理念有着一種共鳴。」

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