曼城周二會於歐聯8強與多蒙特展開首回合對碰，但領隊哥迪奧拿賽前一方面稱讚對手陣營有不少人才，另一方面就反諷他們將太多金錢花在給予球員經理人費用。

哥帥先形容多蒙特的陣容令人難以置信，「我沒辦法在他們當中找出一名缺乏質素的球員」，但接着話鋒一轉，似將矛頭指向挪威中鋒艾寧夏蘭特的經理人拉奧拿：「他們花了很多錢在年輕球員身上，為此給了那些經理人大量金錢，才能將這些球員帶到那裏，而這些年輕球員確實都很有才華。」

夏蘭特在去年1月由薩爾斯堡加盟多蒙特，雖然轉會費只是1,700萬鎊，但一般相信拉奧拿從這宗交易中賺了不少佣金。隨着夏蘭特在德甲大爆發，再次引來不少豪門垂青，這位20歲神童有可能今夏再轉會，金額肯定比一年半前高出數倍有多，而曼城據報也是其中一間有意角逐夏蘭特的球會，而且希望藉助曾在2000至03年效力該隊、夏蘭特父親賀蘭特的關係，來說服這位前鋒過檔。

另外，哥迪奧拿也坦言自己有觀賞多蒙特在上周六德甲不敵法蘭克福1:2的比賽：「我一直對多蒙特很尊重，尤其我在德國的那3年，他們一直是我舊東家拜仁慕尼黑的勁敵。我看了他們最近的比賽，讓我留下深刻印象，當他們跑起來，就可以殺掉你，所以我們也要踢得進取，他們不只是擁有夏蘭特、查頓辛祖及馬高列奧斯，還有達侯特和曉姆斯也不能忽略。」

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