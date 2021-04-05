據意大利傳媒報道，意甲AC米蘭與效力該隊的球星伊巴謙莫域經多星期的商討後終達成協議，該位瑞典球星將跟球會續約1年至2022年夏天。

網媒Tuttomercatoweb 報道，伊巴謙莫域和AC米蘭過去幾星期一直商討續約事宜，而除了一些合約細節如花紅等還未達成共識外，雙方基本上都同意再續約一年至明年六月。AC米蘭更希望能盡快宣佈伊巴謙莫域續約一年的消息，以便向球員和外界表示球會高層滿意今季成績之餘，下季也願意繼續投資在球隊身上。

今年39歲的伊巴謙莫域2019年12月底重投AC米蘭，雙方簽約六個月，之後再續約至20/21球季結束。三月底重返瑞典國家隊的伊巴謙莫域今季意甲上陣16場射入15球，而AC米蘭目前在聯賽29戰得60分排第2，落後同市死敵國際米蘭8分並多賽1場。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波