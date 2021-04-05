華倫西亞周日在西甲作客卡迪斯，因莫達迪亞卡拜遭受種族歧視而於上半場29分鐘一度離場抗議，該隊及後回到球場續戰，但最終以1:2受挫卡迪斯。

今場比賽，卡迪斯於14分鐘由祖安卡拉先拔頭籌，華倫西亞5分鐘便由加美路在禁區內破網而追成1:1平手。惟在29分鐘，迪亞卡拜與卡拉生衝突，要由雙方隊友拉開，迪亞卡拜與球證交涉後與隊友離場返回更衣室。華倫球員及後離場抗議，球會方面表示，迪亞卡拜受到種族歧視。

經過短暫停頓後，球員們回到球場，但迪亞卡拜未有一同回來，其位置由曉高古拉蒙代替，至於卡迪斯的卡拉半場亦被調離場。戰至88分鐘，馬高斯莫路頭槌建功為卡迪斯奠勝。

華倫西亞後衞荷西加耶賽後稱︰「球隊不是回到球場繼續比賽，就要承受被扣分的風險。迪亞卡比告訴我們他聽到種族主義的侮辱，所以我們離開球場。我們被告知必須比賽，否則他們會奪去我們的3分及也許會被扣更多積分。」他續道︰「迪亞卡比要求我們繼續比賽。如果他沒有這樣做我們就不會這樣做。他說自己身心交瘁，沒有適當的心態繼續比賽。」

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