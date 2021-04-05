76人周日在收起了明星中鋒艾比迪（Joel Embiid）的情況下，於主場以100:116不敵灰熊，主教練李華士（Doc Rivers）賽後抱怨賽程太過頻密，影響了球員的發揮。

因為左膝骨頭挫傷休戰了10仗的艾比迪，雖然已在上周六勝木狼122:113之戰復出，但為了讓他有更多時間回復百分百狀態，李華士決定將他收起。對於76人以16分之差不敵灰熊，李華士認為除了是因為艾比迪缺陣外，近期過度頻密的賽程，亦令球員吃不消。該隊早前在12日內進行了六場作客比賽，上周五回到費城後，又連續要在周六日進行兩場賽事，球員今仗都顯得相當疲累。「我們都是人，要在這段期間打這麼多比賽，能夠做的實在不多。」李華士說。「一位休戰了三個星期的球員，復出只打了一場比賽，你大概不會安排他在『背靠背』的賽事上陣。這是很簡單的道理，是個很容易作出的決定。」

76人是役只有三名球員得分上雙，T夏里士（Tobias Harris）得到全隊最高的21分，S米爾頓（Shake Milton）得14分，P列特（Paul Reed）則有10分。至於灰熊就有七名球有雙位數得分，當中D布祿克斯（Dillon Brooks）攻入17分，華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）則有16分及12個籃板球，而全場得15分的G艾倫（Grayson Allen），單在第三節已攻入11分，是客軍能夠扭轉戰局的一大功臣。

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