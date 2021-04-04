曾經在2019年世界田徑錦標賽的馬拉松賽事當中，贏過冠軍的肯亞女跑手卓賓姬迪，這位26歲女跑手於周日出戰在土耳其伊斯坦堡舉行的半馬拉松賽事，面對着土耳其濕熱的天氣，仍然成功以1小時4分02秒的成績衝線。

此前卓賓姬迪在半馬當中最好的成績為1小時5分30秒，這個成績是她在2019年在伊斯坦堡的半馬賽事中創造，這次重遊舊地，卓賓姬迪更跑出1小時4分02秒，打破由埃塞俄比亞女跑手耶莎娜保持1小時4分31秒的女子半馬世界紀錄，而且卓賓姬迪比起這個世界紀錄足足快了29秒。

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