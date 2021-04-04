皇家馬德里周六於西甲主場2:0取伊巴，令人意想不到是賽前一天的最後一節訓練課，夏薩特竟有份參與，西班牙《馬卡報》揣測他或可提早在周二對利物浦的歐聯8強首回合大戰中復出。

夏薩特未有在周六賽事中上陣，但球隊周日備戰歐聯，這位比利時翼鋒又再現身訓練場，有機會在周二惡鬥利物浦時候命。

上月中，夏薩特小腿又再受傷，原本有指他要休戰6周左右，亦一度傳出他可能要施手術根治問題，但最後經過醫學專家商議，認為他暫時毋須做手術，而令人驚訝是他在上周五已歸隊參與訓練。

報道指夏薩特會否在對利物浦一戰上陣，就要視乎教練施丹的決定，畢竟這位比利時國腳自上「艦」後，一直受傷患困擾，今季踢至現時為止，也只曾出賽過14場。

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