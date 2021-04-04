周一英超韋斯咸作客鬥狼隊，賽前狼隊兩位球員摩天奴及法比奧施華大鬥法，猜艾達馬查奧爾及魯爾占美尼斯等隊友們的出生地與狼隊主場相距多遠，施華最終更大勝摩天奴！不過輕鬆完就要專注備戰了，皆因狼隊近四場不勝，入球能力更相當疲乏，近2場只入1球；反觀韋斯咸近三場僅敗給曼聯，陣中連格和湯馬士蘇錫克在國際賽亦有好表現。加上「槌仔幫」首循環曾在主場大勝狼隊四蛋，今仗作客平手盤撐韋斯咸。

同日，周愛華頓主場鬥水晶宮，「拖肥」國際賽前英足盃八強被曼城淘汰出局，要全力在聯賽爭前六以獲得下季歐洲賽資格，今仗主場對往績佔優的水晶宮，讓半/一撐上盤。

愛華頓在各項賽事正值三連敗，剛過去的國際賽期可讓他們止血調整。由於南美國家今輪未有安排國際賽，「拖肥」一眾南美主力如巴西的李察利臣、哥倫比亞的耶利文拿等都可把握時間休息。隊中射手卡維特利雲代表英軍對聖馬力諾時亦梅開二度，狀態不俗，加上中場主力占士洛迪古斯亦已傷癒今仗可復出，有助加強球隊攻力。英格蘭門將比克福特就繼續養傷，預計會由剛傷癒的瑞典門將羅賓奧臣把關。

另邊廂，水晶宮上仗在主場一球小勝「升班馬」西布朗，但球隊狀態反覆，近4場僅贏得1場，更曾以1:4作客大敗給熱刺。事實上，球隊作客表現欠佳，近3場輸足2場，合共失七球，可見後防不穩。對賽方面，愛華頓今季作客曾以2:1擊敗水晶宮，加上水晶宮現時累積37分，距離降班區有11分差距，護級壓力不大，戰意上以爭取歐洲賽資格的愛華頓較可信。

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