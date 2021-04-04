【綜合英格蘭外電】車路士上周六於英超早場因堤亞高施華被逐、10人應戰下慘負西布朗2:5，是繼2011年10月後首次在英超主場比賽失5球。上「車」後終經歷首敗的主帥杜曹，賽後承認球隊踢得鬆散，但也希望藉敗仗喚醒一班藍戰士，在周中歐聯八強首回合中立場對波圖的大戰中反彈。

杜曹賽後承擔責任，也批評了球員在堤亞高施華領紅牌後越踢越走樣：「11打11時，我已不太滿意，但考慮剛踢完國際賽，又是英超早場，那時沒有思考太多。不過，球員一直未能在壓力下適應，後半場出現了一些嚴重而不必要的失誤，最後拿了紅牌，也付出代價，其實是可以透過時間適應，但球隊反擊太草率，組織也過於鬆散。」

接替林柏特掌軍後，杜曹經歷了14場不敗走勢終告一段落，他再謂：「這是我的責任，難以接受的賽果，但除了往前看，別無其他方案，希望可以回想這場比賽的失誤，然後將它視為喚醒自己的動力，醒來後就要面對新一場挑戰，但對我而言，己隊沒有因自大或不夠努力而落敗，經歷14至15場比賽後，我不會失去對球員的信任，反而是時候誠實和冷靜，尋找一起解決的方法。」

據報杜曹原本半場是想換走前鋒迪姆華拿，讓美臣蒙特入替，怎料上半場建功的基斯甸普列錫拉傷腿筋，結果打亂了部署。車仔周三將於歐聯八強首回合中立場對波圖，未知普列錫能否趕及傷癒候命。