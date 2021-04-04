精工帶給球迷的除出色外援，還有不少經典本地賽事及外隊賽，最經典的外隊賽要數1983年的精工對南美明星隊，因南美明星明隊遭國際足協禁賽，最終改為免費讓28,000名球迷入場觀看的一仗。

精工當年邀請很多外隊，包括有當時尚未是球王的馬勒當拿在陣的小保加、還有熱刺及紐約宇宙隊，精工球迷劉偉強指精工對當時星光熠熠，有奇雲基謹及賀巴殊等名將的漢堡，雖大敗1:9，但據知因表現好，大敗只因技不如人，黃創山賽後照發放獎金。

1983年，精工邀請巴西左腳王伊達及列圖等南美明星隊訪港，明星隊球員因來自南美不同球會，國際足協要求球員須得到足總及球會同意，才可出戰這場表演賽，否則禁賽。張遠憶述當年花兩晚通宵希望解決問題，無奈仍無法完成程序，但門票已售罄，紀念品亦已預備好，黃創山提出改為不收門票，並獲南美明星隊同意，可說經典，亦顯出黃生的豪氣及霸氣。劉偉強透露該仗雖可退票，但因支持精工，故仍有入場觀看這場表演賽。

說到難忘本地賽事，84/85總督盃決賽對南華，由領先變落後，更有胡國雄射失12碼，但在完場前追和，再加時反勝4:3，過程極具戲劇性，加上有胡國雄的金球，使張遠及劉偉強異口同聲選這場爆棚決賽為本地賽中的經典。