前英超樸茨茅夫的哥倫比亞中場華亞法拉（Jhon Viafara）近日因為參與了黑幫販毒活動，被美國聯邦法庭判決他入獄11年。

現年42歲的華亞法拉，參與了黑幫販毒活動，策劃用快艇和小型飛機將5公斤的海洛英由墨西哥運到美國，涉案價值為2,100萬（約2.1億港元）。當局表示，他們已經調查了華亞法拉三年，目前檢察官指控他與黑幫策劃販毒，更指這位前英超球員雖擁有名聲、財富和地位，亦選擇發展毒品交易，最終判決他入獄11年。

華亞法拉球員生涯司職中場，05年曾登陸英超效力樸茨茅夫，其間曾外借效力皇家蘇斯達，及後轉投當時仍在英冠打拼的修咸頓，不過08年就回到祖國哥倫比亞效力。

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