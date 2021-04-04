西部聯在上場澳職爆冷落擊敗強隊墨爾本城，在周一的聯賽到訪下游的紐卡素噴射機時，當然希望乘勝追擊；不過，西部聯今季聯賽作客輸多贏少，今役客W未必穩陣，寧願信數據取兩隊半場開「大」（中位數為1.5球）。（球賽編號：星期一1；今日3:05pm開賽） 文：數人

中游球隊西部聯在上場聯賽於半場落後1:0的情況下，以2:1反勝到訪的墨爾本城，目前士氣甚佳；而上仗後備入替的隊長兼中場迪亞文迪，今役作客紐卡素噴射機時料會擔正，配合主力如前鋒貝利沙及中場域陀辛捷士等，不難射破近5場全負的噴射機大門。不過，由於西部聯今季作客表現麻麻，只得1勝4負，因此，寧取是役開[半大]，因為西部聯今季5場作客有4場半場開「大」（見附表1），而且噴射機近4場亦有3場是[半大]。

至於上場西部聯的腳下敗將墨爾本城，則會在尾場作客威靈頓鳳凰。墨城上場痛失3分兼聯賽6連勝走勢告終，今鬥下游球隊威靈頓鳳凰時當然希望可以重回勝軌，不過，翻查往績，墨城近季訪鳳凰未嘗一勝，今役宜博讓球主客和[+1]的鳳凰「主勝」。（球賽編號：星期一2；今日5:10pm開賽）

墨爾本城上場先勝後敗，士氣受打擊，今役當然希望可以大勝鳳凰，以吐一口烏氣。不過，墨城近4次聯賽作客鳳凰竟然全部落敗，亦未試過半場勝出（見附表2），今役就算墨城一眾主力如前鋒占美麥卡倫及格力洛尼等都能候命，若信往績，寧博受讓的鳳凰。鳳凰目前在下游徘徊，但近5場主場聯賽獲2勝2和1負，以受讓計得手率甚高。若然博鳳凰「主勝」不是你杯茶，則可考慮取是役開「單」，因鳳凰近4次聯賽迎墨城總入球全部開「單」。

熱選 星期一1紐卡素噴射機[半大]（X）x星期一2威靈頓鳳凰勝[+1]（x） 2x1

冷推 星期一1西部聯勝2:1（x）

西部聯今季聯賽作客常[半大]

日期 戰果(半場) 半場大細(中位數為1.5球)

20/03/2021 負FC麥克阿瑟1:2(1:2) 大

10/03/2021 負FC悉尼0:2(0:1) 細

27/02/2021 勝墨爾本勝利4:3(1:1) 大

07/02/2021 負中岸水手2:3(2:1) 大

16/01/2021 負墨爾本城1:2(1:1) 大

鳳凰近屆聯賽迎墨城往績好

日期 戰果(半場) 總入球單/雙

15/02/2020 勝墨爾本城1:0(0:0) 單

21/04/2019 勝墨爾本城3:2(1:1) 單

26/01/2019 勝墨爾本城1:0(1:0) 單

14/04/2018 勝墨爾本城2:1(1:1) 單

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西甲：巴塞「主/主」拉唔住

次席的巴塞隆拿近況甚佳，加上要力追榜首的馬德里體育會，在周一的西甲迎戰下游的華拉度列時，一定全力爭勝。由於巴塞近季迎華拉度列經常半、全場皆勝，今役宜熱捧巴塞開[主主]，兼補巴塞半場勝2:0的波膽。（球賽編號：星期一43；now632及611台明日3:00am直播）

未計今輪聯賽，巴塞隆拿目前以28戰得62分排次席，落後榜首的馬德里體育會四分，為了繼續向馬體會施壓，巴塞今迎華拉度列時必拚。論近況，巴塞近6場聯賽全勝，攻擊主力如美斯及基沙文等都腳風甚順，就算今役續缺前鋒菲臘比古天奴及安素法迪，後衞碧基則上陣成疑，巴塞實力仍遠在華拉度列之上。鑑於巴塞近6次於聯賽迎戰華拉度列全勝，當中更有5場於半場已領先（見附表），今役巴塞開[主主]的機會甚濃。若嫌巴塞的[主主]只有1.4位「冇肉食」，則可以兼顧巴塞半場勝2:0，因為巴塞在近6次聯賽迎華拉度列中，就有兩次半場勝2:0，而在今季首循環作客華拉度列時，巴塞亦已半場領先2:0。

華拉度列以28戰得27分排第16位，但只比尾二的艾拉維斯及尾三的伊巴多4分，因此仍要搶分護級。雖然華拉度列近6場獲1勝4和1負，但球隊今役有中場奧利蘭拿停賽，而且球隊有包括門將羅拔圖占美利斯等六名球員初步確診武肺，相信難製造爆冷戰果。

半全場 星期一43巴塞隆拿[主主]（1.4）

半場波膽 星期一43巴塞隆拿勝2:0（4.2）

巴塞聯賽迎華拉度列常半、全場皆勝

日期 戰果(半場) 半全場

30/10/2019 勝華拉度列5:1(3:1) 贏贏

17/02/2019 勝華拉度列1:0(1:0) 贏贏

06/10/2013 勝華拉度列4:1(1:1) 和贏

20/05/2013 勝華拉度列2:1(2:0) 贏贏

17/05/2010 勝華拉度列4:0(2:0) 羸贏

09/11/2008 勝華拉度列6:0(4:0) 贏贏

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英冠

英冠繼續復活節快車，次席的屈福特為向榜首推進，在周一的英冠早場到訪中游米杜士堡時，定全力爭勝。不過，在頻密賽程下料屈福特今役會以全取三分而非大勝為目標，加上近仗與米杜交手總入球不多，今役宜取中位數為2.5球的入球開「細」。（球賽編號：星期一x；今日7:30pm開賽）

屈福特目前以39戰得78分排次席，落後榜首的諾域治6分，若要爭首位，在餘下的7場聯賽不容有失。屈福特近11場10勝，但球隊剛於上周五主場以1:0挫錫周三，周一又要北上作客米杜士堡，未知球員回復得怎樣。屈福特近6次與米堡交手總入球全部在2球或以下，而米堡今季聯賽與前六球隊交手又獲4大6細（中位數為2.5球）（見附表），可見米杜踢法偏於謹慎，今役料入球不會多。

至於以38戰得69分排第三的史雲斯，除了要力保三至六名踢升班附加賽外，亦希望能超前屈福特獲直接升班席位，在周一迎中下游的普雷斯頓定戰意十足。不過天鵝近3場全敗，就算近6次迎普雷斯頓全勝，今役或有暗湧。既然史雲斯近5場勝仗全部僅勝1球，今役博他們[-1]開「和局」。（球賽編號：星期一x；今日10:00pm開賽）

混合 星期一X米杜士堡細（X）x星期一x史雲斯和[-1]（x） 2x1

今輪英冠數字密碼

3 史雲斯近6次迎普雷斯頓全勝，當中3次淨勝1球

5 史雲斯近5場勝仗全部僅勝1球

6 米杜士堡近6次與屈福特交手總入球全部在2球或以下

6 米杜士堡今季聯賽與前六球隊交手共獲4大6細（中位數為2.5球）

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英甲

英甲同樣開快車，周一焦點之戰一定是二哥彼德堡迎三哥新特蘭的前列大戰。雖然彼德堡表現回升，但「黑貓」新特蘭近況更佳；所謂「寧買當頭起」，今役宜取新特蘭客W。（球賽編號：星期一X；今日10:00pm開賽）

英甲頭三位形勢緊湊，侯城以39戰得73分居首，彼德堡以38戰得72分居次，新特蘭則以37戰得70分排第三，侯城暫時最高分，但形勢上可能黑貓最好，只要他們今役一舉擊敗彼德堡，而侯城對諾咸頓又有所差池的話，黑貓就有機會升上榜首。黑貓近11場聯賽9勝2和，更難得的是他們在不乏傷兵的情況下，仍能保持勁勢。另黑貓作客亦勁，今季聯賽作客共獲10勝7和1負（見附表），今役無懼到訪彼德堡。彼德堡雖近兩場皆勝，但近8場聯賽其實只得3勝2和3負，近6次鬥黑貓又僅1勝2和3負，在主場比賽亦難看好。

至於榜首的侯城迎戰諾咸頓時雖有中場史摩活停賽，而且第19位的諾咸頓仍要搶分護級，不過侯城實力仍遠勝諾軍，既然侯城近4場主場有3場以2:0勝出，而諾咸頓今季有9場輸0:2，今役就吼侯城勝2:0。（球賽編號：星期一X；今日10:00pm開賽）

混合 星期一x侯城勝2:0（x）星期一x新特蘭勝（x） 2x3

今輪英甲數字密碼

3 新特蘭近6次與彼德堡交手共獲3勝2和1負

3 侯城近4場主場有3場以2:0勝出

9 諾咸頓今季有9場輸0:2

10 新特蘭今季聯賽作客共獲10勝7和1負

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