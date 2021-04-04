由湖人球星勒邦占士（LeBron James）主演籃球動畫電影《太空也入樽2：全新傳奇》（Space Jam：A New Legacy）將於今夏上映，電影公司上周六終於發佈預告短片，當中更出現模仿LBJ效力熱火時，跟韋迪（Dwayne Wade）做出的經典快攻場面，相當惹笑。

《Space Jam 2》由「大帝」占士和超級英雄電影《黑豹》導演Ryan Coogler攜手打造，講述占士為了拯救被擄走的兒子，要與Looney Tunes一眾卡通角色合作，參與一場外星籃球賽。占士早前已經透露，這是一齣講述親子關係的電影，預計會在今年7月16日在美國公映。

艾比迪復出76人屠狼

同日，因為膝傷已缺陣10仗的另一位「大帝」艾比迪（Joel Embiid），就復出協助76人於主場以122:113擊退木狼。這位明星中鋒雖然手風平平，14投只中6球，但在罰球線上仍有17射12中的表現，合共得到24分。艾比迪賽後表示，戴上護膝比賽令他十分不自在：「我要投訴一下我護膝，我全場也好像找不到節奏似的，它真的很可惡。」

T夏理士（Tobias Harris）今仗為76人貢獻了全隊最高的32分，76人全隊共有五人得分上雙；木狼方面，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）取得全場最高的39分，外加14個籃板球，今屆新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）亦有27分，但仍無法阻止球隊在近5仗中第4次落敗。

文：童健