來自英國《鏡報》消息，曼聯準備今夏與周薪達35萬鎊以上的門將迪基亞分道揚鑣，以節省開支。即使他們可能要賠償對方一筆巨額，但也期望可從將他出售的交易中，獲得5,000萬鎊的轉會費。

曼聯與迪基亞的合約還有兩年多，但因為球會目前在每周給予門將的薪金上，要花費57萬鎊左右的總數，管理層期望今夏可降低這筆成本，遂決定放棄當中最高薪的迪基亞。

由於曼聯目前已培養出甸恩軒達臣，領隊蘇斯克查也視這位去年夏天與球會續了5年新約的青訓門將為未來首選，因此選擇與迪基亞「分手」變得很輕鬆，但根據合約規定，他們可能仍要拿出3,640萬鎊賠償迪基亞的人工損失，只不過他們有信心可從出售迪基亞的交易中，賺取達5,000萬鎊的進賬，免得再過一年後，這位西班牙籍門將隨着合約快到期，轉會費更低。

迪基亞現已30歲，至今年夏天已整整效力紅魔10個球季。他在2015年曾有機會從紅魔轉會皇家馬德里，卻因轉會文件未能及時呈上，過了轉會窗關閉時間而令交易觸礁。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波