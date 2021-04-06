快艇周一宣佈，將以十天短約簽入自由身中鋒「表弟」吉辛斯 （DeMarcus Cousins），為疲弱的內線補給一位經驗中鋒。

快艇剛於上月底的球員交易限期簽入鷹隊組織型控衞朗度（Rajon Rondo），但球隊的內線力量依然不足，只有伊巴卡（Serge Ibaka）和蘇巴克（Ivica Zubac）兩位中鋒，前者已因背傷缺陣11場常規賽，後者則頂上正選位置，因此快艇正物色一位較多經驗的中鋒作為後備人選，好讓內線有多個輪換的選擇。

表弟已通過自由身球員跟新球會簽約所需的防疫措施，他跟快艇簽約後，周一已馬上穿起新東家的練習T恤，到健身室進行操練及到球場開操。現年30歲的表弟曾4次入選明星賽，生涯經歷過數次嚴重傷患，效力塘鵝、勇士和湖人其間都遇過重創，他今季健康轉投火箭上陣25場，但場均僅得9.6分和7.6籃板，命中率更只有37.6%，於球員交易限期被火箭裁掉，現以自由身加盟快艇。

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