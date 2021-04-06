D卜克（Devin Booker）周一攻入36分，包括在第四節狂灌18分，協助太陽作客以133:130擊敗火箭，連贏六場。

「我只是藉着穩健防守帶來的機會，藉快攻輕鬆射入兩個三分球，希望為球隊爭取勝利。」D卜克說。「對手十分頑強，有幾次我們有機會拉開戰局時，他們都緊纏不放，但我們真的很有決心拿下這場勝仗。」

除了D卜克表現出色外，艾頓（Deandre Ayton）亦取得平個人今個最高的27分，外加11個籃板球，米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）有20分進賬，基斯保羅（Chris Paul）也有19分及11次助攻，協助太陽在近10仗中第九次勝出。

禾爾（John Wall）因為左膝受傷，已連續第四場缺陣，活特（Christian Wood）取得全隊最高的23分，奧利尼克（Kelly Olynyk）與奇雲波特（Kevin Porter Jr.）分別有21及20分，但仍無法阻止火箭陷入五連敗頹勢。

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