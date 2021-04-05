周二歐聯八強另一戰，近4個月強勢的英超1哥曼城主場迎戰在德甲暫時前4不入的多蒙特。藍月今場贏面壓一，加上多蒙特防線經常穿窿，可望半場就處於領先局面，1.77倍「半勝」值捧。

曼城上月雖被曼聯結束了21連勝走勢，但迅速 返回勝軌，國際賽期完結後的表現也沒有走樣，作客2:0輕取英超3哥李斯特城，又累積一段五連勝。球隊基本上可「夫添」出擊，而且在贏李城的比賽中， 領隊哥迪奧拿也刻意收起部份主力，好像狀態大勇、今場倒戈的根度簡、祖奧簡斯路、史東斯及貝拿度施華等皆未有出賽，顯然想讓他們消除國際賽的疲態，在今場以最佳狀態示人。

多蒙特剛在德甲又吃敗仗，主場1:2不敵法蘭克福，大有機會失落來季歐聯資格。連同國際賽期前的比賽，5仗僅得1勝，顯然不在最佳狀態。「蜜蜂兵團」缺少受傷的查頓辛祖，就算有艾寧夏蘭特持續大勇也難單天保至尊，加上防線實在太脆弱，在對上5仗除2:0挫哈化柏林外，其餘4仗每場都失2球或以上，當中有三場都在半場失守，因此今戰造訪強大的曼城，看來半場就有機會被攻陷。

曼城16強面對另一支德甲球隊慕遜加柏，兩回合比賽都可以半場領先對方，而且分組賽6仗也有3場開「半勝」，這3場都是在球隊未奠定出線資格時取得，反映當戰意高昂時，曼城在上半場已不會讓對手有喘息機會，因此今戰「半勝」捧得過。

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