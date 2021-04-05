星期日重心燕豪芬上盤冇令大家失望，順利大炒3:0，讓球半/兩球都食晒，不過最激氣係阿積士（圖右），2:1小勝對手，[3.5球]入球「大」開唔出，食唔晒全餐，唔忿氣周中再追阿積士「大」。

周中冇荷甲、荷蘭盃，不過歐霸盃就有阿積士份，打到入八強，荷甲又放離成條街，首回合主場鬥羅馬就一定搏。唔少人擔心，阿積士中鋒施巴斯坦賀拿踢唔到歐霸盃，驚唔驚影響攻力。呢點我反而唔擔心，其實賀拿呢種柱躉式中鋒，靠頭槌搵食，腳法又唔係好，同阿積士小組互傳、快速反擊踢法真係唔夾，上仗睇住佢落場，反而塞死晒杜辛泰迪治、大衛拿尼斯等去路，歐霸盃一條心唔使出佢，用番安東尼馬菲奧斯等有腳法有速度嘅球員，效果隨時更好。

阿積士歐霸盃亦都一再展示攻力，淘汰賽至今4場每場有2球或以上入波，歐霸盃「入球大細」中位數，相信冇荷甲咁辣，預期都有[2.5/3]呢類中位數，放心捧個「大」。其實講攻力，羅馬一啲都唔差，羅倫素柏歷堅尼、馬約萊爾等都好勇，但防守力真係等啖笑，上仗對薩斯索羅都可以整個2:2波膽，球隊亦連續四場有失波，兩隊都攻強守弱，入球「大」穩陣。

法甲摩納哥都係小弟入球「大」愛隊之一，周二就有場法足盃，咁啱就再遇梅斯，兩隊啱啱先喺聯賽碰頭，摩納哥輕鬆大炒4:0，嗰場睇陣容都知有保留，首席射手賓耶達下半場先入替，都省兩粒，今次爭盃當前，陣容應該強過上仗。睇海外莊家賠率，摩納哥主W得1.46倍，初步讓到一球，信主隊攻力，上盤冇問題。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

阿積士已連續7場主場單場攻入2球或以上，包括前仗5:0勝海牙。