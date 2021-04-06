周一NBA常規賽小馬主場鬥聯盟一哥爵士，中鋒普辛基斯（Kristaps Porzingis）因扭傷手腕避戰，目前未有復出時間表，但小馬仍有當家球星當錫（Luka Doncic）領軍，他交出「準三雙」31分9籃板和8助攻，帶領小馬在大部分時間領先下，以111:103勇挫一哥爵士，終止對方九連勝，更把己隊連勝走勢增至五場。

當錫的歐洲拍檔普辛基斯上場因輪休政策未有上陣，今場他亦因扭傷手腕未被派遣上陣，他對上一次落場已是三月底的事。教練卡利奧（Rick Carlisle）表示，目前未知道這位中鋒何時可以復出：「我們未有時間表，希望不太嚴重吧，他已跟這個傷患搏鬥了數周，我們只能祈望好的事情會來臨。」雖然缺少普辛基斯，但當錫一人扛起球隊依然無問題，他帶領球隊拿下45.1%的命中率，包括三分球命中率46.9%，帶領球隊大部分時間領先。相反爵士球星米曹（Donovan Mitchell）手感不濟，全場23投只有6中，當中三分球更是6射0中，眾將外圍欠佳，即使有全場射入28分的干尼（Mike Conley）挺身而出，爵士半場仍落後42:50。

換邊後小馬進一步拉開分數，最多領先過爵士18分，最後成功收下勝利，是他們今季三次對陣爵士首次獲勝。爵士是聯盟今季場均得分第三高的球隊，平均每場拿下117.2分，今場是他們自2月7日以來得分最多的比賽，卡利奧教練也讚揚球員：「要令這班人（爵士）只得103分是非常出色的事，今場的差距在於我們比上場對陣他們有更好的身體質素。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波