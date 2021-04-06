NCAA男子籃球決賽周一在印第安納波利斯上演，由全季「不敗之師」岡薩加大學（Gonzaga University）主場大戰貝勒大學（Baylor University）。惟主隊今場只有星級後衞薩格斯（Jalen Suggs）表揮出色拿下22分，其餘未有球員得分超過12分，結果他們在全場落後下，最後以70:86不敵貝勒封王夢碎，讓對手事隔73年再入NCAA決賽就成功奪冠，更是其大學校史上首個NCAA總冠軍。

今季NCAA錦標賽沒有「藍魔鬼」杜克大學（Duke University）、維珍尼亞大學（University of Virginia）等勁旅參戰（因隊內爆發疫情），不少大學把握機會爭取首次封王機會，打入決賽的岡薩加及貝勒此前亦從未贏過NCAA總冠軍，前者校史上更從未殺入過決賽，後者唯一打入決賽亦已是73年前的事，但當時爭冠失敗。不過今場NCAA決賽刺激程度不似預期，今季創不敗神話的岡薩加或因四強賽打至加時關係，影響體力，他們甫開賽已讓貝勒強勢壓着打，對隊的「全美第一射手」J畢拿（Jared Butler）與隊友裏應內合，用各種上籃和外線準繩為岡薩加帶來極大壓力，後者全場未曾處於領先優勢，最多更落後過20分。

星級後衞薩格斯早段就陷入犯規麻煩，上陣時間受到一定程度限制，加上貝勒的防守令人窒息，逼使他們全場錄得14次失誤。打至最後2分鐘，岡薩加已落後接近20分，勝負沒懸念下他們基本上已經放棄，未使用全場緊逼戰術，亦把主力薩格斯換走，後者在場邊擁抱着教練痛哭。貝勒今場整體命中率有44.8%，43.5%的三分命中率更比對手遙遙領先。而岡薩加就吞下今季32場賽事的首敗，此前他們是自1979年塞爾特人名宿「小鳥」布特（Larry Bird）母校印第安納州立大學（Indiana State University）後，再有球隊以不敗姿態殺入決賽，惟他們最終爭取首個NCAA冠軍夢碎，貝勒就如願拿下校史首個NCAA總冠軍。

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