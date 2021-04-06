香港學界3x3籃球挑戰賽決賽日續在修頓室內場上演，男子組奪冠大熱拔萃男書院遭可藝絕殺倒灶，意外八強止步。而漢華中學及桂華山中學兩支學界傳統勁旅在決賽互撼，最終楊文超個人獨取九分，帶領漢華捧走冠軍。

可藝中學在八強硬撼勁旅拔萃男書院，力戰下逼和對手。加時期間雖先落後一分，但憑林志豪一記兩分波反勝，爆冷擊敗大熱男拔萃，與漢華中學、英華書院及桂華山中學三支勁旅齊齊躋身四強。

四強戰先有可藝迎戰漢華，漢華勝在多點開花，楊文超、黃彥量及林筠皓皆有進賬，反觀可藝雖有鄭偉鏗個人獨取七分，但仍獨力難支，最終以7:11不敵漢華。另一四強有英華及桂華山兩支奪冠大熱對撼，前者有周富謙接連投射得手，收獲五分，但桂華山的黃思銜及陳學宇同樣手感火熱，合共射入五球兩分波拉開比分，終以13:11氣走強敵，晉級決賽與漢華爭冠。

冠軍戰初段漢華取得主導權，楊文超及林筠皓接連得分，拉開三分差距，桂華山企穩陣腳後追平。及後兩軍爭持激烈，梅花間竹得分不分高下。最後一分半兩隊戰至7:7時，桂華山的Bernard Ocran在禁區內侵犯黃彥量，被判違反運動道德犯規（unsportsmanlike foul），漢華兩罰全中兼得球權。拉開比分後桂華山接連外投不果，加上被對手主導籃板，最終漢華以12:8勝出決賽捧走冠軍。

賽後楊文超指，漢華不時與桂華山訓練，對對手打法相當熟悉，認為今次球隊在掌控節奏上較為優勝，又指自己今仗手風甚順，加上隊友信任他，不時助攻予他得分，令他可決賽收獲九分。他表示今次奪冠對校隊意義甚大，「證明我哋係學界勁旅」，揚言要球隊將劍指七月舉行的學界馬拉松。首次參與正規三打三賽事的他指比賽節奏及球場空間都較打全場有很大分別，認為今次的體驗不錯。

男子八強賽果

拔萃男書院 13:14 嗇色園主辦可藝中學

漢華中學 12:10 聖若瑟書院

喇沙書院 5:9 英華書院

青中 11:13 中華基督教會桂華山中學

男子四強賽果

嗇色園主辦可藝中學 7:11 漢華中學

英華書院 11:13 中華基督教會桂華山中學

男子季軍戰賽果

英華書院 14:7 嗇色園主辦可藝中學

男子決賽賽果

漢華中學 12:8 中華基督教會桂華山中學

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波