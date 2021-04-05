上星期畀到驚喜大家，推介西部聯下盤，結果唔係搶到分咁簡單，直頭贏埋墨爾本城㖭，希望大家有跟到。今次就轉移戰場返日職，始終周中開足快車，多啲選擇，球季都開咗一陣，唔少球隊都入晒局。

日職最大驚喜就係神戶勝利船（圖），「小白」恩尼斯達傷咗，今季仲未落過場，大家以為球隊冇得依賴呢位中場大腦，戰績就一定差？世事就邊會咁簡單，勝利船就慢慢建立一套防反戰術，效率比之前仲好，國腳前鋒古橋亨梧係近期至愛，瘦瘦猛猛，但好靈活、夠膽色，國際賽對住蒙古，後備入替南野拓實，8分鐘入2球，效率之高可見一斑；今次對住大分三神，應該都至少入到波。

大分嗰頭對完川崎前鋒，又要作客神户，賽程上真係非常不利，講真佢哋對前鋒嗰場，真係守得唔錯，唔係後防派大膠，前鋒真係贏唔到兩球，可惜贏口碑就冇咩用，我係球員都覺得有啲攰，唔單止身體，心理都好大打擊，作客情況下，隨時早段已經失波，最終崩潰大敗，「半全場」要[主/主]之餘，要埋個入球「大」就穩陣啦。

另一場推介，之前介紹過鳥棲砂岩，今季真係好咗好多，但今次對住川崎，真係好難有勝算，最慘中堅黃錫鎬上場又紅，今次停賽，三中堅排陣實有影響。從積分榜嚟睇，今場贏波拎三分，有權升上第三位，但要贏前鋒，邊有咁易，死守係基本，上半場憑基本體力應該仲守到，開個「細」，下半場應該多波入開番「大」，上下盤就唔搞，川崎太有個性喇！

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

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大分三神開季3場作客只得1勝2負，連續兩場日職作客沒有入球。