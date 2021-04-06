不少人會趁着愚人節開個比較大嘅玩笑，好似係同女仔表白，扮分手整蠱吓朋友仔。不過羅馬尼亞一間當地球會就唔小心玩出禍啦，佢哋喺上個禮拜嘅愚人節出po話炒教練，點知位教練真係嬲嬲豬請辭，仲要即時生效，今鋪真係大鑊啦！

羅馬尼亞第三組別球隊加達迪祖斯（CD Industria Galda de Jos）最近請咗位新教練霍哥路斯，點知佢上任之後三場輸晒。相信球會未有解僱佢嘅打算，但就想趁住愚人節整蠱吓佢。據報加達迪祖斯同當地一個新聞網站Alba Sport夾埋，想出篇報道話因為霍哥路斯上任之後三連敗，所以球會已經解僱佢啦。而霍哥路斯本人都知道單新聞係假嘅，但佢睇完篇報道後並唔覺得有咩咁好玩囉，仲嬲到即刻同球會遞信，係即時離職㖭呀。

加達迪祖斯今季成績真係麻麻哋，開季14場至今只係贏咗1場，得嗰4分喺聯賽榜包尾，最近嗰隊對手都有成6分差距。𠵱家仲要開個咁嘅玩笑，又要再請教練，球迷都話：「羅馬尼亞嘅足球笑話真係另類」、「唔好話我mean，俾着我係教練，我都會咁做」、「羅馬尼亞足球，我哋唔明㗎啦」。

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