今午在修頓舉行的香港學界3X3籃球挑戰賽，除有中、小學學界健兒比賽外，更有李琪和蔡再懃分別帶領白、藍隊出戰明星賽。港籃隊長李琪賽後直言餓波，盼本地賽事可盡快開季。

李琪在明星賽與方誠義及羅凱霖組成白隊，而蔡再懃則夥拍蘇伊俊和任栩燕組成藍隊。自去年初ABL開始便未有機會在修頓出戰正式賽事的李琪，在今場明顯狀態極弗，多次外投中鵠，助白隊以21:20勝出。這位港隊隊長賽後感激贊助商邀請，讓他有機會在一眾球迷面前獻技，「今日未比賽之前，誰知道我的狀態很好？其實香港很多球員很弗，只是沒有機會比賽而已。」

李琪續指，東方龍獅在新主帥柏利施域教導下，體能變得更好，他更笑言，「如果現在要東方打一場比賽，定可打出季後賽水準，己隊已準備好比賽。」李琪盼本地球季可盡快重開，讓球員有機會同場較量，「如果（籃總）肯開聯賽，即使要打疫苗或戴口罩也不成問題，最緊要能開波。香港本身已非職業聯賽，球員兩年沒有比賽，更難與外界競爭，有點停滯不前的感覺，所有人好像也看不到希望。」話雖如此，現年33歲的李琪仍希望繼續在球場奮鬥。

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