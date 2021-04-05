【本報訊】天水圍飛馬昨午在港超聯，面對冠忠南區成功克服兩度落後劣勢，最終憑巴西中鋒山度士在87分鐘絕殺建功反勝3:2，全取三分兼復仇成功，趕過理文升上第三位。

南區復賽後重返香港仔運動場出戰，吸引到710名球迷入場，球隊甫開賽便展示出爭勝決心，不斷利用夏志明及史提芬彭利拿的速度作突擊，開賽20分鐘，史提芬彭利拿接應許宏鋒左路傳中頂入先開紀錄。不過，南區只領先三分鐘便被飛馬藉門前混戰，由孫銘謙近門撞扳平1:1。完半場前南區反擊，夏志明交佐佐木周左路施射只中網側，雙方半場各一言和。

易邊後，南區早段佔優，50分鐘史提芬彭利拿禁區起腳，被飛馬守門員梁興傑飛身撲出，夏志明執雞補射成2:1，可是南區只領先兩分鐘，再被飛馬由中堅古安奴接應角球頂入成2:2。之後兩隊各有機會，但飛馬的攻勢較入肉，後備上陣的達施華在74及80分鐘兩次施射，也被復任正選的南區門將謝德謙擋出。戰至87分鐘飛馬反擊，達施華傳交山度士突入左路禁區單刀射成3:2，助球隊報回首循環慘敗0:4之仇，並以9戰13分趕過理文，升1級至第3位，南區復賽後在聯賽1和4負，目前在積分榜以8戰5分排第8位。

飛馬中場黎格爾賽後表示，初段不集中導致先失波，但失守後調整中場、改善搶截，加上全隊有很強的鬥志，是此戰反勝的主因。南區職球員賽後顯得相當失望，更未有派員出席賽後記者會。