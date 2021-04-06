美斯周一在對華拉度列賽前獲贈紀念球衣，向他打破巴塞隆拿隊史的出場紀錄致敬，其妻子安東莉娜亦有帶到三名兒子到場見證。

美斯早前在對侯爾斯卡的比賽第767次代表巴塞隆拿出賽，追平了名宿沙維保持的隊史出場最多次數紀錄，3月21日作客大勝皇家蘇斯達之役則以第767次代表巴塞而打破隊史紀錄。周一在魯營迎戰華拉度列賽前，另外三名巴塞隊長布斯基斯、碧基和沙治羅拔圖將一件有全部隊友簽名的球衣送給美斯向他致敬。值得一提的是，這一件是2003/04球季、美斯在一隊「地標」一季的巴塞球衣。

當簡單儀式完成後，美斯與巴塞隊友大合照，其後安東莉娜與三名孩子亦到球場上與美斯合照，場面溫馨。

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