周末足球回到各大聯賽，很多人談論「國際賽病毒」的影響。哈哈，其實病毒早在去年已經變種散播，名字是「狂踢20/21」！上周瘋狂國際賽不少球員都要踢足三場，帶有「狂踢20/21」病毒的球隊在今輪比賽一取得領先便立刻減慢速率。再看看，在歐國盃前，6月還有國際比賽周，屆時傳染力將更大！面對「狂踢20/21」擴散，抑制得最好的仍是哥迪奥拿專家團隊，早在數月前已談其「防疫措施」。病毒未來一定會進一步變種，且看世界盃決賽周時的「狂踢22/23」。

近日炙手可熱的艾寧夏薩特（圖），其爸爸與肥仔經理人現身西班牙兩大城市，然後再到英倫。這類行程在球壇多的是，惟若要低調隱形其實完全沒問題，甚至不會在普通乘客通道看到他們及接載的車輛，反之亦然。在黃黑隊，早在「掟衫事件」前幾天就聽到「爸爸與肥仔」相關聯絡，掟衫時間真巧合！

本周中焦點是四場歐洲大戰。曼城非常平均，對手多蒙特早前領先拜仁下卻被反勝是一個啟示、艾寧夏蘭特的新聞又是另一啟示；周末皇家馬德里在輪換下踢出一場「變天勝仗」，開波時艷陽高照，但筆者當時看天氣衞星圖卻指，馬德里地區一小時後會下起大雨，結果下半場天雨果真來襲，球隊甚至可先煲薑茶給球員驅寒。這兩星期皇馬極疲累的球員應不是多數，況且可以連續在主場出戰；利物浦能擊敗阿仙奴在於士氣、班底及調動更好，不過回來即要連續作客絕不易應付。周三晚的兩場對決，四隊之中除波圖都有出現問題，這會令比賽形勢更加接近，也更多埋身肉搏鏡頭！

文：何輝