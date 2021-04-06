巴塞隆拿周一在西甲主場出擊，憑着奧士文尼迪比利在90分鐘士哥，以1:0險勝最終10人應戰華拉度列，取得六連勝並升上聯賽榜第二位，僅落後榜首的馬德里體育會1分。

面對下游球隊華拉度列，巴塞隆拿今場差點先失守，只是客軍的基蘭高祖開賽9分鐘頭槌攻門中楣不入。佔盡優勢的巴塞全場控球達68%，25次射門10次中龍，然而在華拉度列緊密防守下，巴塞攻勢未有太大威脅，柏迪在上半場補時遠射被客軍門將佐迪馬斯比撲到後中柱不入，完半場雙方兩無紀錄。

華拉度列在79分鐘有巴南路因侵犯迪比利直接領紅，多踢一人的巴塞在90分鐘終於有突破，法蘭基迪莊在右路傳中，朗奴阿拿奧祖頭槌二傳，迪比利抽射破網為巴塞一箭定江山。

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